Programmi TV di stasera, sabato 21 maggio 2022. Su Rai1 torna Flavio Insinna con 'L'Eredità – Una Sera Insieme'

Flavio Insinna

Rai1, ore 21.25: L'Eredità – Una Sera Insieme
Game Show. L'Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna, torna su Rai Uno con una nuova prima Serata all'insegna della beneficenza. Sono sette i concorrenti speciali, appartenenti del mondo della televisione e della musica, Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. L'eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza. Ospiti della Serata e protagonisti dell'imperdibile scossa Loretta Goggi e Christian De Sica. Uno show di prima Serata pieno di sorprese e colpi di scena.

