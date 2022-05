Napoli, uomo ferito alla gamba con un colpo d’arma da fuoco (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato ferito con un colpo di pistola alla gamba destra. Il fatto è accaduto, intorno alle 16 in Martucci, nel quartiere Barra di Napoli. Protagonista della vicenda un uomo di 60 anni che si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare. Le condizioni del 60enne non sono preoccupanti. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statocon undi pistoladestra. Il fatto è accaduto, intorno alle 16 in Martucci, nel quartiere Barra di. Protagonista della vicenda undi 60 anni che si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare. Le condizioni del 60enne non sono preoccupanti. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

