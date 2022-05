“Le ricette del convento” | gelo di cannella

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 21 maggio 2022) Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle scale, a Monreale (Sicilia), propone un’altra delle antichetramandate tra le mura del, al centro del programma di Food Network “Ledel“, in onda ogni sabato, alle 17:00, sul canale 33 (in streaming su Discoveryplus.it). Oggi, in particolare, vediamo come preparare ildi. Ingredienti 1 l acqua, 20 gin stecche, 100 g amido di mais, 300 g zucchero, 20 g pistacchi tritati Procedimento In una pentola, portiamo a bollore l’acqua con le stecche die lasciamo bollire per qualche minuto. Spegniamo il fuoco e lasciamo lain infusione nell’acqua per 12 ore, coperto. Dopo il riposo, togliamo le stecche ...