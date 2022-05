Lavorare o vivere? (Di sabato 21 maggio 2022) Il problema è sempre quello, non è mai cambiato, e nell’ultimo anno è addirittura peggiorato: non ci sono più giovani disposti a sacrificare la loro vita sull’altare della ristorazione. Detta così suona un po’ macabra, e forse anche eccessiva: eppure, è questo il principale motivo per il quale i cellulari di tutti coloro che stanno in questo settore sono pieni di richieste inevase. Migliaia di posti di lavoro che non trovano risposta. E poi, arriva l’illuminante constatazione di un giovanissimo ex ingegnere, oggi bartender: «Non è che noi giovani non abbiamo più voglia di Lavorare: non abbiamo più voglia di Lavorare 12 ore al giorno, a queste condizioni e con queste paghe, sacrificando famiglia, fidanzati, amici, vita». Perché è così che capita, a chi fa questo mestiere: si lavora quando gli altri si divertono, si sta a casa quando non c’è nessuno con ... Leggi su linkiesta (Di sabato 21 maggio 2022) Il problema è sempre quello, non è mai cambiato, e nell’ultimo anno è addirittura peggiorato: non ci sono più giovani disposti a sacrificare la loro vita sull’altare della ristorazione. Detta così suona un po’ macabra, e forse anche eccessiva: eppure, è questo il principale motivo per il quale i cellulari di tutti coloro che stanno in questo settore sono pieni di richieste inevase. Migliaia di posti di lavoro che non trovano risposta. E poi, arriva l’illuminante constatazione di un giovanissimo ex ingegnere, oggi bartender: «Non è che noi giovani non abbiamo più voglia di: non abbiamo più voglia di12 ore al giorno, a queste condizioni e con queste paghe, sacrificando famiglia, fidanzati, amici, vita». Perché è così che capita, a chi fa questo mestiere: si lavora quando gli altri si divertono, si sta a casa quando non c’è nessuno con ...

