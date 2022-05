Inter-Samp, Inzaghi: “Perisic? Stagione straordinaria, spero resti” (Di sabato 21 maggio 2022) Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile: ecco le sue dichiarazioni integrali Leggi su pianetamilan (Di sabato 21 maggio 2022) Simone, alla vigilia didoria, ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile: ecco le sue dichiarazioni integrali

Advertising

cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Gazzetta_it : Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - Fprime86 : RT @sportmediaset: Inzaghi: 'Stagione a colori, ora 90' al massimo per non avere rimpianti' #InterSampdoria #Inzaghi #SerieA #scudetto #Sp… - Adri___77 : @Kataklinsmann @acmilan Al minuto 80: Sassuolo milan 1-0 Inter samp 1-0 Al 90: Sassuolo milan 1-0 Inter samp 1-1 - Fprime86 : RT @sportmediaset: Giampaolo: 'Non saremo i giudici dello scudetto, ma a San Siro in forma' #giampaolo #sampdoria #inter -