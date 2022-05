Hannibal scalda l’Italia | rischio temperature record

Leggi su italiasera

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Un mese all’Estate: il 21 giugno alle 11:13 arriverà il Solstizio ed entreremo nella nuova stagione calda e soleggiata. Quest’anno sarà difficile assaporare la differenza tra la Primavera e la nuova stagione, in quanto stiamo già vivendo giornate che ricordano il Ferragosto. Con l’Anticiclonesi rischia però di scrivere una pagina rovente della storia meteo italiana: in Pianura Padana potrebbero essere battuti alcuniche resistono da 10-20 anni, come i 36 gradi di Verona nel 2009 o i 35 toccati nel maggio dello stesso anno a Milano, Pavia, Parma, Ferrara, Brescia e Bergamo. Questi valori massimi assoluti per il mese di maggio sono stati registrati negli aeroporti, con una serie di dati lunga fino a 50 anni. In alcuni casi iresistono anche da 20 anni a testimonianza dell’eccezionalità di questa ...