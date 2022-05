Advertising

Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - SkySportF1 : ?? CHARLES SEMPRE AL COMANDO ?? E il passo di gara della Ferrari?? ? - repubblica : F1, Gp Spagna: Leclerc davanti anche nelle terze libere, Verstappen 2° [dalla nostra inviata Alessandra Retico] - zazoomblog : F1 Gp Spagna 2022: Leclerc in pole a Barcellona - #Spagna #2022: #Leclerc #Barcellona - alex_crupi : La nuova pole di Charles Leclerc vale il prezzo del biglietto del Gp di Spagna! -

Questo il commento del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine della sessione di qualifiche del Gran Premio di. Il monegasco domani scatterà dalla prima posizione in griglia. ...Charles Leclerc esulta per la pole conquistata al gp di. "Sono in una posizione forte - ha ... 21 maggioBARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo sul Circuit de ...Charles Leclerc scatterà in pole domani nel Gp di Spagna dopo aver costruito un giro eccezionale, alla sua maniera. Secondo Max Verstappen ...