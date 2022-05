De Maggio: “Mercato, dal Napoli mi danno una certezza” (Di sabato 21 maggio 2022) CalcioMercato Napoli, De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli hanno avuto un altro incontro a Caste Volturno per programmare la prossima stagione. Ci sono tante voci su possibli cessioni del Napoli, da qualche giorno si parla anche di un clamoroso interessamento della Juventus per Koulibaly, secondo Gazzetta Allegri lo ha messo tra la lista dei preferiti. Ma sul campo delle cessioni De Laurentiis è intenzionato a vendere al miglior offerente, anche se non ha intenzione di smantellare la squadra. Qualche addio ci sarà, da capire chi tra i top player andrà via. Inoltre c’è anche il rinnovo di Ospina e quello di Mertens da trattare. Nonostante dalla radio ufficiale del Napoli si guarda al futuro con positività. Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: “Il Napoli ha ... Leggi su napolipiu (Di sabato 21 maggio 2022) Calcio, De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli hanno avuto un altro incontro a Caste Volturno per programmare la prossima stagione. Ci sono tante voci su possibli cessioni del, da qualche giorno si parla anche di un clamoroso interessamento della Juventus per Koulibaly, secondo Gazzetta Allegri lo ha messo tra la lista dei preferiti. Ma sul campo delle cessioni De Laurentiis è intenzionato a vendere al miglior offerente, anche se non ha intenzione di smantellare la squadra. Qualche addio ci sarà, da capire chi tra i top player andrà via. Inoltre c’è anche il rinnovo di Ospina e quello di Mertens da trattare. Nonostante dalla radio ufficiale delsi guarda al futuro con positività. Valter Dea Radio Kiss Kissha detto: “Ilha ...

