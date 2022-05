Dayane Mello, riconoscimento speciale: il ringraziamento ai fan (Di sabato 21 maggio 2022) La showgirl brasiliana Dayane Mello è stata nominata stella dei reality show in Brasile: il ringraziamento speciale per tutti i fan Negli ultimi anni Dayane Mello ha spopolato in Italia, ma non è assolutamente niente in confronto a quanto amore riceve dal suo Brasile quotidianamente. La ex concorrente del GF Vip ha infatti ottenuto il riconoscimento come stella dei reality show, vista la sua presenza nei mesi scorsi nel format A Fazenda, in cui vari concorrenti sono costretti a vivere in una fattoria e a condividere tutto il necessario. La brasiliana ha postato su Instagram questo speciale premio ottenuto e ovviamente ha ringraziato i suoi tantissimi fan per l’affetto incondizionato. Queste le sue parole in una storia: “Voglio ringraziare il mio ... Leggi su 361magazine (Di sabato 21 maggio 2022) La showgirl brasilianaè stata nominata stella dei reality show in Brasile: ilper tutti i fan Negli ultimi anniha spopolato in Italia, ma non è assolutamente niente in confronto a quanto amore riceve dal suo Brasile quotidianamente. La ex concorrente del GF Vip ha infatti ottenuto ilcome stella dei reality show, vista la sua presenza nei mesi scorsi nel format A Fazenda, in cui vari concorrenti sono costretti a vivere in una fattoria e a condividere tutto il necessario. La brasiliana ha postato su Instagram questopremio ottenuto e ovviamente ha ringraziato i suoi tantissimi fan per l’affetto incondizionato. Queste le sue parole in una storia: “Voglio ringraziare il mio ...

Advertising

GarroRosana : RT @L_AdeleShasa: @TudoIAwards @daymelloreal 1°Posto Regina DAYANE MELLO UNICA PROTAGONISTA ASSOLUTA E MERITEVOLE! NESSUNO COME DAYANE MELL… - L_AdeleShasa : RT @L_AdeleShasa: - MarizaA69781714 : RT @L_AdeleShasa: @TudoIAwards @daymelloreal 1°Posto Regina DAYANE MELLO UNICA PROTAGONISTA ASSOLUTA E MERITEVOLE! NESSUNO COME DAYANE MELL… - L_AdeleShasa : RT @L_AdeleShasa: @TudoIAwards @daymelloreal 1°Posto Regina DAYANE MELLO UNICA PROTAGONISTA ASSOLUTA E MERITEVOLE! NESSUNO COME DAYANE MELL… - L_AdeleShasa : RT @L_AdeleShasa: 1°Posto Regina DAYANE MELLO UNICA PROTAGONISTA ASSOLUTA E MERITEVOLE! NESSUNO COME DAYANE MELLO! LA DONNA (androgina corp… -