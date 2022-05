Aldo Torchiaro condannato a 3 anni per una consulenza fittizia: accusava Report di irregolarità (Di sabato 21 maggio 2022) Strano destino quello del giornalista Aldo Torchiaro che voleva inchiodare Sigfrido Ranucci di Report per una storia di presunti pagamenti opachi – poi rivelatisi inesistenti – e che invece è stato appena condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per aver ricevuto il pagamento di una consulenza fittizia. E non si tratta di poca cosa, ma di una pena a tre anni di reclusione. Aldo Torchiaro condannato a 3 anni Sentenza ribaltata con l’assoluzione per l’allora dirigente di Forza Italia Giuseppe Villani e per l’ex editore di Polis Angelo Buzzi, mentre la pena è stata ridotta per l’ex presidente di Alfa, Andrea Costa, che passa da 7 a 6 anni e 6 mesi. Insomma per la gran parte degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 21 maggio 2022) Strano destino quello del giornalistache voleva inchiodare Sigfrido Ranucci diper una storia di presunti pagamenti opachi – poi rivelatisi inesistenti – e che invece è stato appenadalla Corte d’Appello di Bologna per aver ricevuto il pagamento di una. E non si tratta di poca cosa, ma di una pena a tredi reclusione.a 3Sentenza ribaltata con l’assoluzione per l’allora dirigente di Forza Italia Giuseppe Villani e per l’ex editore di Polis Angelo Buzzi, mentre la pena è stata ridotta per l’ex presidente di Alfa, Andrea Costa, che passa da 7 a 6e 6 mesi. Insomma per la gran parte degli ...

