Ultime Notizie – Governo | Salvini | “Non si può mettere in discussione per un termovalorizzatore”

"Oggi ho letto l'intervista di un parlamentare Cinquestelle che dice che sono disposti a mettere in discussione il Governo se insisteremo sulla necessità di un termovalorizzatore a Roma. Io dico che non ne basta uno, penso alla Sicilia, alla Campania, in un momento di crisi energetica i rifiuti devono diventare energia, calore, ricchezza. mettere in discussione il Governo perché non si vuole trasformare in energia i rifiuti che abbandonano nelle strade romane mi sembra veramente fuori dal mondo". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. "Se uno nel 2022 dice se fate il termovalorizzatore a Roma noi non ci stiamo… Siamo nel 2022, ovunque nel mondo i rifiuti sono ricchezza, solo in alcune ...

