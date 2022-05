Ultime Notizie – Ddl concorrenza, Draghi a Casellati: “Rapida approvazione entro maggio” (Di venerdì 20 maggio 2022) Ddl concorrenza, il premier Draghi scrive alla presidente del Senato Casellati. “Il governo, nel rispetto delle prerogative parlamentari – si legge in un passaggio della lettera -, deve pertanto rappresentare che, senza una sollecita definizione dei lavori del Senato con l’iscrizione in aula del provvedimento e una sua Rapida approvazione entro fine maggio sarebbe insostenibilmente messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del Pnrr“. Il testo della lettera è stato ‘recapitato’ dalla seconda carica alla Commissione Industria del Senato, presieduta dal Gianni Pietro Girotto (M5S). E’ stato, inoltre, inoltrato anche ai presidenti dei gruppi di Palazzo Madama in vista di una conferenza dei capigruppo che si terrà martedì alle 15. Adnkronos, ENTD, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Ddl, il premierscrive alla presidente del Senato. “Il governo, nel rispetto delle prerogative parlamentari – si legge in un passaggio della lettera -, deve pertanto rappresentare che, senza una sollecita definizione dei lavori del Senato con l’iscrizione in aula del provvedimento e una suafinesarebbe insostenibilmente messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del Pnrr“. Il testo della lettera è stato ‘recapitato’ dalla seconda carica alla Commissione Industria del Senato, presieduta dal Gianni Pietro Girotto (M5S). E’ stato, inoltre, inoltrato anche ai presidenti dei gruppi di Palazzo Madama in vista di una conferenza dei capigruppo che si terrà martedì alle 15. Adnkronos, ENTD, ...

