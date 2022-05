Sport nei parchi, l'inclusione fa comunità (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel tour di Sport e Salute, ieri a Bologna sono stati premiati i vincitori dei progetti emiliani 'Quartieri' e 'inclusione' che, in un anno di attività pratiche e ludico - Sportive, hanno coinvolto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel tour die Salute, ieri a Bologna sono stati premiati i vincitori dei progetti emiliani 'Quartieri' e '' che, in un anno di attività pratiche e ludico -ive, hanno coinvolto ...

