Serie A | ultima giornata | le statistiche di tutte le partite

ultima giornata di Serie A 2021/2022, venerdì 20 maggio alle 20,45 la Roma fa visita al Torino: i giallorossi non hanno vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato (tre pareggi e due sconfitte), l'ultima volta che sono arrivati a sei gare consecutive senza successi nel torneo risale a gennaio 2018. Arbitra Irrati, sabato 21 maggio alle 17,15 il Genoa, già retrocesso, ospita il Bologna mentre alle 20,45 l'Atalanta riceve l'Empoli: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 10 degli ultimi 11 match con i toscani nella competizione (sei trionfi e quattro pareggi) mantenendo sei volte la porta inviolata. Dirige Abisso, contemporaneamente la Fiorentina attende la Juventus: i viola si sono aggiudicati due degli ultimi 16 scontri diretti in Serie A (22 dicembre 2020 3-0 all'Allianz ...

