Rimini, si presenta da lei con un anello per chiedergli di sposarlo: finisce per ucciderla (Di venerdì 20 maggio 2022) Rimini: un 40enne ha ucciso la sua ex a coltellate dopo la fine di una relazione che lui avrebbe voluto ripristinare Un uomo di origini peruviane ha ucciso a coltellate una donna e ferito la propria figlia che era intervenuta cercando di salvare la donna. È successo intorno alle 16 di giovedì 19 maggio, in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 maggio 2022): un 40enne ha ucciso la sua ex a coltellate dopo la fine di una relazione che lui avrebbe voluto ripristinare Un uomo di origini peruviane ha ucciso a coltellate una donna e ferito la propria figlia che era intervenuta cercando di salvare la donna. È successo intorno alle 16 di giovedì 19 maggio, in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

repubblica : Femminicidio a Rimini, si presenta con l'anello ma la uccide con 21 coltellate. L'uomo confessa e resta in carcere - CaressaGiovanni : Femminicidio a Rimini, si presenta con l'anello ma la uccide con 21 coltellate. L'uomo confessa e resta in carcere… - Marilenapas : RT @repubblica: Femminicidio a Rimini, si presenta con l'anello ma la uccide con 21 coltellate. L'uomo confessa e resta in carcere https://… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Femminicidio a Rimini, si presenta con l'anello ma la uccide con 21 coltellate. L'uomo confessa e resta in carcere https://… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Femminicidio a Rimini, si presenta con l'anello ma la uccide con 21 coltellate. L'uomo confessa e resta in carcere https://… -