Quagliarella: «Una punta che calcia con un solo piede è un mezzo attaccante. Nel calcio devi cogliere l’attimo» (Di venerdì 20 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria. Domenica la squadra ligure sarà una delle due arbitre dello scudetto insieme al Sassuolo (che giocherà contro il Milan): affronterà l’Inter a San Siro. «Sappiamo che ci guarderanno tutti, quelle di Milano e Reggio Emilia saranno le due gare più viste, San Siro sarà strapieno. Noi faremo di sicuro una partita molto seria, non possiamo permetterci figure di m… Sappiamo di sfidare uno squadrone, conosciamo la forza dell’Inter ma abbiamo visto contro la Fiorentina cosa voglia dire giocare con o senza pressione addosso. Comanda la testa, noi siamo e saremo mentalmente leggeri». Giampaolo ha detto che lei gli ha dato un grande aiuto. «Com’era giusto che fosse, sono qui da tanti anni, ho parlato molto con i compagni. Mi sono scoperto più comunicatore, proprio io che amo la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Fabiodella Sampdoria. Domenica la squadra ligure sarà una delle due arbitre dello scudetto insieme al Sassuolo (che giocherà contro il Milan): affronterà l’Inter a San Siro. «Sappiamo che ci guarderanno tutti, quelle di Milano e Reggio Emilia saranno le due gare più viste, San Siro sarà strapieno. Noi faremo di sicuro una partita molto seria, non possiamo permetterci figure di m… Sappiamo di sfidare uno squadrone, conosciamo la forza dell’Inter ma abbiamo visto contro la Fiorentina cosa voglia dire giocare con o senza pressione addosso. Comanda la testa, noi siamo e saremo mentalmente leggeri». Giampaolo ha detto che lei gli ha dato un grande aiuto. «Com’era giusto che fosse, sono qui da tanti anni, ho parlato molto con i compagni. Mi sono scoperto più comunicatore, proprio io che amo la ...

