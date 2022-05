Perché, come dice lo Spallanzani, il vaiolo delle scimmie non c’entra nulla con i rapporti omosessuali (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non si può definire ancora strettamente come una malattia a trasmissione sessuale. Il contagio avviene attraverso contatti stretti, come i rapporti sessuali che però non sono gli unici contatti stretti possibili. Eviterei quindi di identificare questa malattia come una malattia a trasmissione sessuale al momento, e soprattutto di identificare la popolazione di uomini che fanno sesso con uomini come portatori di questa malattia”. È chiaro il messaggio di Andrea Antinori, direttore dell’Unita Immunodeficienze virali dello Spallanzani, parlando con i cronisti di Adnkronos a margine della conferenza stampa per spiegare la situazione circa i tre pazienti affetti da infezione per il virus del vaiolo delle scimmie. Parole che arrivano a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non si può definire ancora strettamenteuna malattia a trasmissione sessuale. Il contagio avviene attraverso contatti stretti,sessuali che però non sono gli unici contatti stretti possibili. Eviterei quindi di identificare questa malattiauna malattia a trasmissione sessuale al momento, e soprattutto di identificare la popolazione di uomini che fanno sesso con uominiportatori di questa malattia”. È chiaro il messaggio di Andrea Antinori, direttore dell’Unita Immunodeficienze virali dello, parlando con i cronisti di Adnkronos a margine della conferenza stampa per spiegare la situazione circa i tre pazienti affetti da infezione per il virus del. Parole che arrivano a ...

