Napoli, il report dell'allenamento / Osimhen si è allenato in gruppo (Di venerdì 20 maggio 2022) Rientrato l'allarme Osimhen, che – sebbene la partita non conti nulla – rischiava di saltare l'ultimo match di campionato con lo Spezia. L'attaccante nigeriano, infatti, non aveva partecipato alla sessione d'allenamento di ieri perché accusava leggeri sintomi influenzali. La buona notizia è che gli è bastata qualche ora di riposo per recuperare: oggi Victor ha svolto l'intera seduta di allenamento coi compagni, rimettendosi immediatamente a disposizione di Spalletti. Il report. Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l'ultima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto e situazioni di calci piazzati.

