“Metafore di luce”, la collezione di Daniele Giovani Design (Di venerdì 20 maggio 2022) La collezione Daniele Giovani Design che debutterà in passerella Lunedì 23 Maggio durante la Montecarlo Fashion Week Daniele Giovani Design, la nuova linea di calzature femminili creata dall’omonimo stilista, fa/ha fatto il suo debutto sul palcoscenico della Settimana della Moda di Montecarlo dal 23 al 27 maggio, sotto il patrocinio di Sua Altezza Princesse Charlene di Monaco. La première è prevista/si è svolta Lunedì 23 Maggio 2022 all’Opéra di Montecarlo in Piazza del Casinò; la collezione sarà poi esposta/è stata poi esposta al CREM in Avenue Princesse Grace 1, per poi partecipare alla serata Venerdì 27 maggio al Grimaldi Forum, durante il celebre Amber Lounge Monaco Charity Fashion Show 2022 in Avenue Princesse Grace 10. La ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 20 maggio 2022) Lache debutterà in passerella Lunedì 23 Maggio durante la Montecarlo Fashion Week, la nuova linea di calzature femminili creata dall’omonimo stilista, fa/ha fatto il suo debutto sul palcoscenico della Settimana della Moda di Montecarlo dal 23 al 27 maggio, sotto il patrocinio di Sua Altezza Princesse Charlene di Monaco. La première è prevista/si è svolta Lunedì 23 Maggio 2022 all’Opéra di Montecarlo in Piazza del Casinò; lasarà poi esposta/è stata poi esposta al CREM in Avenue Princesse Grace 1, per poi partecipare alla serata Venerdì 27 maggio al Grimaldi Forum, durante il celebre Amber Lounge Monaco Charity Fashion Show 2022 in Avenue Princesse Grace 10. La ...

