Le signore delle forbici, le voci segrete delle cose e la fine di un’era (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante quella prima estate dopo la morte di Kenji, Benny dormiva molto ed era piu? abbattuto del normale, ma non sembrava mai volere o avere bisogno di parlare dei suoi sentimenti, nonostante la madre lo incoraggiasse a farlo. A volte, sul punto di addormentarsi, credeva di sentire la voce di suo padre che lo chiamava, svegliandolo di soprassalto, ma siccome poi non succedeva piu? niente, non ne parlava mai. L’autunno seguente la sua insegnante di seconda media ha segnalato alcuni problemi di attenzione e concentrazione, ma la psicologa della scuola e? venuta in suo aiuto. Ha programmato sessioni regolari con lui e diceva che secondo lei le difficolta? che stava vivendo erano una parte normale del processo di elaborazione del lutto. Il dolore, diceva, era personale e si esprimeva in molti modi. Il che sembrava giusto ad Annabelle, e si e? sentita sollevata quando la psicologa ha detto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante quella prima estate dopo la morte di Kenji, Benny dormiva molto ed era piu? abbattuto del normale, ma non sembrava mai volere o avere bisogno di parlare dei suoi sentimenti, nonostante la madre lo incoraggiasse a farlo. A volte, sul punto di addormentarsi, credeva di sentire la voce di suo padre che lo chiamava, svegliandolo di soprassalto, ma siccome poi non succedeva piu? niente, non ne parlava mai. L’autunno seguente la sua insegnante di seconda media ha segnalato alcuni problemi di attenzione e concentrazione, ma la psicologa della scuola e? venuta in suo aiuto. Ha programmato sessioni regolari con lui e diceva che secondo lei le difficolta? che stava vivendo erano una parte normale del processo di elaborazione del lutto. Il dolore, diceva, era personale e si esprimeva in molti modi. Il che sembrava giusto ad Annabelle, e si e? sentita sollevata quando la psicologa ha detto ...

Advertising

simona08636517 : RT @5e5curioso1965: Preghiera Laica. #ConcediA noi Signore il gusto della sorpresa, la meraviglia per le piccole cose, #ConcediA noi di tr… - DinMariagraziaA : @CardRavasi Non abbiamo bisogno né di transumanesimo, né di magia. Abbiamo bisogno soltanto di Gesù Cristo nostro… - RotaryGemonaFC : Martedì 24 maggio sarà nostra ospite Elisabetta Milan con la relazione «Il Plasticocene» La presenza delle Signore,… - MRitaIalongo : RT @BrentaniEmilio: - E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch'io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentr… - cripto2001 : @FCopius Delle tue critiche me ne sbatto. Figurati dei tuoi retweet. E adesso, se hai finito di tergiversare, abbi… -