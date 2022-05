La Liga compra a DAZN i diritti per bar e locali: avrà un suo canale (Di venerdì 20 maggio 2022) La Liga spagnola muove un passo importante sul fronte dei diritti televisivi. Il massimo campionato di calcio spagnolo ha dovuto fare i conti con le mancate offerte esclusive per il canale “horeca”, il servizio che consente di trasmettere il calcio in bar, locali ed esercizi pubblici in generale. Per questo motivo, l’ente che regola il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) Laspagnola muove un passo importante sul fronte deitelevisivi. Il massimo campionato di calcio spagnolo ha dovuto fare i conti con le mancate offerte esclusive per il“horeca”, il servizio che consente di trasmettere il calcio in bar,ed esercizi pubblici in generale. Per questo motivo, l’ente che regola il L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Liga compra a DAZN i diritti per bar e locali: avrà un suo canale: La Liga spagnola muove u… - SarnoRaffaele : RT @CalcioFinanza: La Liga compra a #DAZN i diritti per bar e locali: avrà un suo canale - CalcioFinanza : La Liga compra a #DAZN i diritti per bar e locali: avrà un suo canale - espedito66 : @CampiMinati @GiAdUzZoLa90 Tra un dubbio amletico e l’altro, il Real, vincitore della Liga, finalista Champions, co… -