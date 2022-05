Irma Testa d'argento ai mondiali, bronzo per la Mesiano (Di venerdì 20 maggio 2022) E' un argento con riflessi dorati quello che Irma Testa si è messa al collo ieri nei mondiali di pugilato femminile a Istanbul. La poliziotta campana, bronzo a Tokyo 2022, nella finale dei 57 kg si è ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) E' uncon riflessi dorati quello chesi è messa al collo ieri neidi pugilato femminile a Istanbul. La poliziotta campana,a Tokyo 2022, nella finale dei 57 kg si è ...

ItaliaTeam_it : FENOMENALEEEEEEE! ?? A Istanbul Irma Testa raggiunge la finale iridata dei 57 kg! Sconfitta l’indiana ???? Manisha 5… - ItaliaTeam_it : Un Mondiale d'ARGENTO per Irma Testa, seconda a Istanbul nei 57 kg! GRANDEEEEEE! ???? #ItaliaTeam | @FedPugilistica - Eurosport_IT : APPLAUSI PER IRMA TESTA! ?? L'azzurra non riesce nell'impresa di laurearsi campionessa del Mondo. Splendido argento… - gdstwits : Mondiale Elite Istanbul 2022 – Irma Testa è d’Argento nei 57 Kg. Seconda medaglia dopo il bronzo della Mesiano nei… - RassegnaZampa : #Boxe Testa, che argento! È la prima donna sul podio di Mondiali, Olimpiadi e Europei -