GUIDA TV 20 MAGGIO 2022: UN VENERDÌ TRA THE BAND, FRATELLI DI CROZZA E L'ISOLA

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.

I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA
Rai1 ore 21.25: The BAND Fine – Talent
Rai2 ore 21.20: N.C.I.S. 1°Tv – Serie-Tv
Rai3 ore 21.20: Chiedi chi era Giovanni Falcone – Doc
Rete4 ore 21.25: Quarto Grado – Attualità
Canale5 ore 21.45: L'ISOLA dei Famosi – Reality
Italia1 ore 21.25: Rocky Balboa – Film
La7 ore 21.15: Propaganda Live – Talk Show
Tv8 ore 21.30: Name That Tune – Talent
Nove ore 21.30: FRATELLI di CROZZA Fine – Satira

I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA
Rai1 ore 00.05: Tv7 – Rubrica
Rai2 ore 22.10: N.C.I.S. Hawai'i 1°Tv – Serie-Tv
Rai3 ore 23.10: Io Li Conoscevo Bene – Rubrica
Rete4 ore 00.55: Training Day – Serie-Tv
Canale5 ore 01.30: Tg5

