Draghi | “Smettano di sparare e comincino a parlare Putin mi rispose per tre volte ‘non è il momento’ | con Washington ho avuto più fortuna”

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Aho detto – ha aggiunto – ‘la chiamo perdi pace‘, e lui mi ha dettoè il momento‘. ‘La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco’,è il momento‘. ‘Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate?’,è il momento‘”. E’ la ricostruzione, in sintesi, della telefonata di alcune settimane fa tra il presidente del Consiglio Marioe il presidente russo Vladimir, nel racconto dello stesso capo del governo italiano.ne ha parlato durante un incontro con gli studenti della scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, in provincia di Verona. Il presidente del Consiglio ha anche aggiunto di aver “piùparlando con il ...

Advertising

michele71652722 : da due mesi Conte minaccia Draghi ,Letta continua a soffrire la presenza di Salvini ma perche' non escono dal gove… -

'Quello che si deve fare è cercare la pace, fare in modo che i duedi sparare e comincino a parlare'. Queste le parole del premier Mariosulla guerra tra Ucraina e Russia, in un intervento alla scuola 'Dante Alighieri' di Sommacampagna, nel veronese ( ...LA DIRETTA DEL DISCORSO DI: "Mi avete chiesto qual è il mio idolo Più che il mio idolo mi ... cercare di fare in modo che i duedi sparare e comincino a parlare. Io l'ultima volta che ...Draghi agli alunni della scuola media Dante Alighieri di Sommacampagna (Verona): "Spero che l'anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine e che la pandemia non ritorni. So quanto avete sofferto ...Il suggerimento ha avuto più fortuna perché il giorno dopo non lui, ma il ministro della difesa americano e quello russo si sono sentiti'. (Adnkronos) - 'A Putin ho detto: 'la chiamo per parlare di pa ...