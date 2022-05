Chiara Nasti e Mattia Zaccagni travolti dalle polemiche dopo la festa privata all’Olimpico, la risposta dell’influencer (Di venerdì 20 maggio 2022) Le immagini di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni all’Olimpico per una festa privata hanno fatto già il giro del web e delle tv non senza una scia di polemiche che li ha travolti. L’influencer e il futuro marito, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha deciso di affittare lo stadio Olimpico per rivelare ad amici e parenti il sesso del proprio figlio (un maschietto) con tanto di scritta “it’s a boy” comparsa sui maxischermi dello stadio dopo il goal del futuro papà. Il pupazzo gigante blu e i petali hanno fatto il resto e mentre i due futuri genitori impazzivano di gioia, le immagini facevano il giro dei social lasciandosi dietro critiche e polemiche. In molti hanno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Le immagini diper unahanno fatto già il giro del web e delle tv non senza una scia diche li ha. L’influencer e il futuro marito, il giocatore della Lazio, ha deciso di affittare lo stadio Olimpico per rivelare ad amici e parenti il sesso del proprio figlio (un maschietto) con tanto di scritta “it’s a boy” comparsa sui maxischermi dello stadioil goal del futuro papà. Il pupazzo gigante blu e i petali hanno fatto il resto e mentre i due futuri genitori impazzivano di gioia, le immagini facevano il giro dei social lasciandosi dietro critiche e. In molti hanno ...

