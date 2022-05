Can Yaman stufo dei fan: “La gente ha superato ogni limite”, l’attore pronto a lasciare l’Italia? (Di venerdì 20 maggio 2022) Esplode la bufera sui social e non solo per via delle esternazioni di Can Yaman che si è detto un po’ stufo di quello che succede tutti i giorni sotto casa sua. La sua storia e le sue parole ieri sono finite a Pomeriggio5 in un servizio che ha fatto non poco discutere, ma cosa è successo di preciso? A quanto pare l’affetto dei fan adesso è diventata invadenza e quei tempi in cui l’attore si lanciava verso di loro lasciandosi fotografare e toccare (anche in tempo di pandemia con tanto di polemica) adesso sono finiti. Troppe stalker, Can Yaman costretto a lasciare la sua casa di Roma: "La gente ha superato ogni limite" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/U1px4QacDD— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 19, 2022 Nei giorni scorsi si era parlato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Esplode la bufera sui social e non solo per via delle esternazioni di Canche si è detto un po’di quello che succede tutti i giorni sotto casa sua. La sua storia e le sue parole ieri sono finite a Pomeriggio5 in un servizio che ha fatto non poco discutere, ma cosa è successo di preciso? A quanto pare l’affetto dei fan adesso è diventata invadenza e quei tempi in cuisi lanciava verso di loro lasciandosi fotografare e toccare (anche in tempo di pandemia con tanto di polemica) adesso sono finiti. Troppe stalker, Cancostretto ala sua casa di Roma: "Laha" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/U1px4QacDD— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 19, 2022 Nei giorni scorsi si era parlato ...

