Asllani, è derby tra Inter e Milan per il giovane dell’Empoli (Di venerdì 20 maggio 2022) Sarà una sfida in estate tra Inter e Milan per aggiudicarsi il giovane talento dell’Empoli, Kristjan Asllani. Il punto della situazione In estate l’Inter dovrà rivedere il centrocampo, in particolare il terzetto che dovrà coprire le spalle al trio titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu. Vecino è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Vidal ha annunciato che andrà via, nonostante abbia ancora un anno di contratto (ma il club ha una clausola per rescindere a fine stagione pagando una clausola da 4 milioni). Sensi tornerà alla base dopo il prestito alla Sampdoria, ma verrà quasi sicuramente ceduto. Rimangono Gagliardini, che sulla carta dovrebbe rimanere a meno di richieste particolari, e il giovane Agoume di rientro dal prestito al Brest. È probabile che servano ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Sarà una sfida in estate traper aggiudicarsi iltalento, Kristjan. Il punto della situazione In estate l’dovrà rivedere il centrocampo, in particolare il terzetto che dovrà coprire le spalle al trio titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu. Vecino è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Vidal ha annunciato che andrà via, nonostante abbia ancora un anno di contratto (ma il club ha una clausola per rescindere a fine stagione pagando una clausola da 4 milioni). Sensi tornerà alla base dopo il prestito alla Sampdoria, ma verrà quasi sicuramente ceduto. Rimangono Gagliardini, che sulla carta dovrebbe rimanere a meno di richieste particolari, e ilAgoume di rientro dal prestito al Brest. È probabile che servano ...

Advertising

CalcioNews24 : Asllani, è derby tra Inter e Milan per il giovane dell’Empoli - infoitsport : TS - Inter, due arrivi in mediana: Mkhitaryan può essere il primo. Derby per Asllani: la mossa del Milan - InterHubOff : ?? Probabile che servano almeno due innesti a centrocampo: #Inter calda su #Mkhitaryan, per il vice #Brozovic il pre… - Milannews24_com : #Milan, derby di mercato per #Asllani - FcInterNewsit : TS - Inter, due arrivi in mediana: Mkhitaryan può essere il primo. Derby per Asllani: la mossa del Milan -