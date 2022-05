'Una città marina senza spiaggia Ma io ho un progetto nel cassetto' (Di giovedì 19 maggio 2022) Il candidato Gaetano Russo È un veterano della politica ma la sua passione e la voglia di fare è come quella della prima volta. A entrare nella corsa elettorale Gaetano Russo, tipografo editore e ... Leggi su lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022) Il candidato Gaetano Russo È un veterano della politica ma la sua passione e la voglia di fare è come quella della prima volta. A entrare nella corsa elettorale Gaetano Russo, tipografo editore e ...

La nobile arte del pugile editore Vale in coda una riflessione la vicenda del mancato libro di Nunzio Giuliano , il primogenito della ... Molto tempo dopo in un'altra città seppi della sua fine, vittima 'trasversale' di un agguato ... Ecco il mini - camper che fa 3 mila chilometri a costo zero, e ti cambierà la vita ... non si partecipa a peggiorare la qualità dell'aria delle città e a causare l'aumento delle temperature globali. Ma addirittura si risparmia e si viaggia con una comodità unica. Il camper ha una ... IdeaWebTv Vale in codariflessione la vicenda del mancato libro di Nunzio Giuliano , il primogenito della ... Molto tempo dopo in un'altraseppi della sua fine, vittima 'trasversale' di un agguato ...... non si partecipa a peggiorare la qualità dell'aria dellee a causare l'aumento delle temperature globali. Ma addirittura si risparmia e si viaggia concomodità unica. Il camper ha... Cuneo alle urne sette candidati per una nuova città