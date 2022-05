Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio il Senato degli Stati Uniti ha confermato Bridge come ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina brinca è una diplomatica che prestava servizio come Ambasciatore degli Stati Uniti in Slovacchia l’ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina e basta senza un Ambasciatore da quando marijanovic è stata richiamata nel maggio 2019 dall’allora presidente Donald Trump sotto la pressione in particolare devo ex avvocato di Trump per Rudy Giuliani abbiamo Italia grave incidente a L’Aquila dove un’automobile finita nel giardino della scuola dell’infanzia Aprile Primo Maggio in via Salaria Antica est non ce l’ha fatta uno dei bambini travolti le sue condizioni sono sembrate subito trama che i medici hanno fatto l’impossibile per rianimarlo ma è deceduto nel corso di trasporto all’ospedale ...