Roland Garros 2022 | tabellone | sorteggio italiani

Parigi, 19 mag. - (Adnkronos) - Un possibile quarto di finale tra Novak Djokovic e Rafa Nadal accende l'attesa dei tifosi dopo il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2022 che prende il via domenica 22 maggio. Nella sezione del serbo anche Alexander Zverev, la testa di serie più alta tra i suoi possibili avversari in semifinale. Jannik Sinner, unico azzurro tra i primi sedici favoriti del seeding, è nella parte bassa, nell'ottavo di Andrey Rublev e nel quarto di Daniil Medvedev. Questi i teorici ottavi di finale, se tutti dovessero rispettare le teste di serie: (1) Novak Djokovic (Srb) - (15) Diego Schwartzman (Arg); (9) Felix Auger-Aliassime (Can) - (5) Rafa Nadal (Esp); (3) Alexander Zverev (Ger) - (13) Taylor Fritz (Usa); (10) Cameron Norrie (Gbr) - (6) Carlos Alcaraz (Esp); (8) ...

