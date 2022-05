Omicidio Carlo Giannini | a Sheffield arrestati due giovani di 17 e 18 anni

Advertising

globalistIT : Omicidio #CarloGiannini, a #Sheffield arrestati due giovani di 17 e 18 anni - domenicosabell1 : Carlo Giannini, pizzaiolo italiano ucciso a Sheffield: un 18enne arrestato per l'omicidio - Open_gol : Entrambi i giovani risulterebbero coinvolti nell’omicidio di Carlo Giannini - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #carlo giannini ucciso a Sheffield, un 18enne arrestato per l'omicidio del pizzaiolo pugliese - QuiMesagne : Arrestato un secondo presunto responsabile dell'omicidio di Carlo Giannini - -

Un secondo arresto è stato fatto a Sheffield per l'diGiannini, il 34enne italiano ritrovato privo di vita giovedì scorso in un parco della stessa città inglese. La South Yorshire ...Hanno 17 e 18 anni i due giovani arrestati a Sheffield per l'del 34enne puglieseGiannini, compiuto nella notte tra l'11 ed il 12 maggio scorso. Il cadavere dell'uomo è stato trovato da un passante alle 5 del mattino di giovedì scorso nel Manor ...La South Yorkshire Police ha fermato ieri un 18enne (rilasciato su cauzione) ed oggi un 17enne per l'omicidio di Carlo Giannini, avvenuto il 12 maggio scorso in Inghilterra.Le indagini proseguono per ricostruire le fasi precedenti all’ omicidio, e le autorità britanniche hanno diffuso immagini che ritraggono Carlo Giannini all’interno del parco, già diverse ore prima ...