(Di giovedì 19 maggio 2022) Le notee le sonorità acid jazz deistanno per fare il loro ingresso nel mondo virtuale di Thex The, libertà e moda The, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato oggi la partnership con, per portarne lo spirito libero e la musica travolgente nel. Si aggiunge così un big dell’industria discografica nell’universo online, insieme all’inconfondibile band brittannica capitanata da Jay Kay. Partecipa al progetto anche Bravado, divisione di Universal Music Group che gestisce il merchandising del gruppo.è una leggendaria bande acid ...

Jamiroquai is a legendary funk and acid jazz band known for the global smash, Virtual Insanity, and a string of hit albums