Il processo Depp-Heard | la cronaca diventa documentario

(Di giovedì 19 maggio 2022) «Ho divorziato perché, se non lo avessi fatto, con tutta probabilità non sarei sopravvissuta». Amber, la testa bionda scossa dai singhiozzi, ha pianto, davanti al Tribunale di Fairfax, in Virginia. «Ho davvero temuto che sarebbe finita male per me. La violenza era la regola, non l’eccezione. Credo che lui», ha aggiunto fra le lacrime, «Lui si sarebbe spinto troppo oltre, e io oggi non sarei qui». In aula, davanti a quel «Lui» cui un tempo ha giurato amore. Amber, che alla corte ha raccontato di aver passato notti d’inferno, a svegliarsi «in preda al panico», ha detto di averlo amato, Johnny. Ma di quell’amore, suggellato nel febbraio 2015 da nozze private, non sono rimasti che cocci. Recriminazioni, stralci di conversazioni private, rubate dal registratore di un cellulare. Amberha accusato ...