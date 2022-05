Fiera dei librai, a Bergamo Ermal Meta e Giorgia Soleri (Di giovedì 19 maggio 2022) Bergamo. Ermal Meta sarà tra gli ospiti della nuova edizione della Fiera dei librai Bergamo, che si svolgerà da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno in piazzale Alpini. Ad annunciarlo è il cantante stesso che, in un post pubblicato sui suoi social, ha indicato Bergamo tra le città in cui presenterà il suo primo romanzo, “Domani e per sempre”, fresco di pubblicazione e molto atteso. L’appuntamento è sabato 4 giugno alle 20.30 per la gioia dei suoi tanti tantissimi fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ErmalMetamusic) Ma le novità in vista dell’inizio della storica manifestazione libraria non sono finite: tra i protagonisti ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 19 maggio 2022)sarà tra gli ospiti della nuova edizione delladei, che si svolgerà da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno in piazzale Alpini. Ad annunciarlo è il cantante stesso che, in un post pubblicato sui suoi social, ha indicatotra le città in cui presenterà il suo primo romanzo, “Domani e per sempre”, fresco di pubblicazione e molto atteso. L’appuntamento è sabato 4 giugno alle 20.30 per la gioia dei suoi tanti tantissimi fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@music) Ma le novità in vista dell’inizio della storica manifestazione libraria non sono finite: tra i protagonisti ...

Advertising

ManginiE : RT @Marco_Rizzo: Avrò avuto 20 anni. Muovevo i primi passi su siti e riviste del settore, volevo fare lo sceneggiatore di #fumetti. Uno dei… - Cin_NS : @natharabain @BCLR74 @_Acata_ Ma io ho solo detto che Cravatta, rispetto a prey, è giusto di un rosa chiaro. ?? Poi… - blancoblanco_ : Cibus 2022: il Made in Italy va in scena nella 21° edizione della fiera ' Il Made in Italy è il nostro biglietto d… - spsitalia : RT @FandisSpa: ?? Vieni a @spsitalia a scoprire la nuova versione Modbus RTU di #Sensis per un’efficiente gestione climatica dei #quadrielet… - mariottismo : @Digreeee @Moussolinho Tremila dei nostri e quasi diecimila loro, che tentarono anche l’invasione di campo, sconfit… -