Disney+ low cost avrà 4 minuti di pubblicità all’ora

(Di giovedì 19 maggio 2022) Disney limiterà lesul suo servizio in streamingThe Wall Street Journal Usa, pagina 1, di Suzanne Vranica e Joe Flint. Walt Disney Co. sta adottando un approccio più limitato alla vendita di spot pubblicitari sul suo servizio di streaming. Nella versione ad-supported della piattaforma, che sarà lanciata nel corso dell’anno, la Disney trasmetterà circa quattrodi, hanno dichiarato i funzionari della società. L’azienda ha inoltre deciso di non trasmettere spot pubblicitari durante la programmazione dedicata ai bambini in età prescolare quando verrà lanciata la versione ad-supported del servizio. I bambini in età prescolare che utilizzano il proprio profilo per guardarecon supporto pubblicitario non vedranno ...

