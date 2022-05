Daredevil: una nuova serie in arrivo per Disney+, scelti gli sceneggiatori (Di giovedì 19 maggio 2022) Matt Corman e Chris Ord sembra siano stati scelti come sceneggiatori di una nuova serie su Daredevil, progetto destinato a Disney+. Daredevil, dopo la cancellazione da parte di Netflix dopo tre stagioni, sembra tornerà con una nuova serie in fase di sviluppo per Disney+. Il sito Variety ha infatti dichiarato che sono stati scelti gli sceneggiatori per il progetto, attualmente in fase di sviluppo. A occuparsi della nuova serie dedicata alle avventure dell'avvocato Matt Murdock, ovvero l'eroico Daredevil, saranno Matt Corman e Chris Ord, coinvolti nel progetto per la piattaforma di streaming anche come produttori. I due filmmaker, in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) Matt Corman e Chris Ord sembra siano staticomedi unasu, progetto destinato a, dopo la cancellazione da parte di Netflix dopo tre stagioni, sembra tornerà con unain fase di sviluppo per. Il sito Variety ha infatti dichiarato che sono statigliper il progetto, attualmente in fase di sviluppo. A occuparsi delladedicata alle avventure dell'avvocato Matt Murdock, ovvero l'eroico, saranno Matt Corman e Chris Ord, coinvolti nel progetto per la piattaforma di streaming anche come produttori. I due filmmaker, in ...

