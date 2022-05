Coinbase introduce la funzionalità Web3 con hot wallet e browser dApp

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 19 maggio 2022) Gli utenti selezionati diaccederanno allee agli NFT di Ethereum tramite l’appLa piattaforma di exchange di criptovalute si è anche temporaneamente allontanata dai piani per triplicare il personale a seguito di una perdita di 420 milioni di dollari nel primo trimestre La piattaforma di scambio e trading di criptovaluteha annunciato l’introduzione della. Un piccolo numero di utenti potrà accedere ai prodotti dell’ecosistema Ethereum, incluse applicazioni decentralizzate come SushiSwap e token non fungibili su mercati come OpenSea e ilNFT appena lanciato. Secondo l’annuncio ufficiale pubblicato lunedì, l’introduzione diconsentirà agli utenti di esplorare una nuova serie di opportunità ...