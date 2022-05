Cerimonia in onore del maresciallo Piermanni | l' omaggio di Civitanova al suo eroe nel 45esimo anniversario dal tragico conflitto a fuoco

Advertising

SimonaCroisette : RT @WeCinema: All'apertura di cerimonia ci sono anche loro: ?? il Maestro Marco Bellocchio, Palma d'onore lo scorso anno, che presenterà la… - MartaLio71 : RT @OGiannino: Ricordo di Calabresi incompleto senza Felicia Bartolozzi, Gabriella Bortolon, Federico Masarin e Giuseppe Panzino,uccisi ogg… - luckyredfilm : RT @WeCinema: All'apertura di cerimonia ci sono anche loro: ?? il Maestro Marco Bellocchio, Palma d'onore lo scorso anno, che presenterà la… - UBrignone : RT @WeCinema: All'apertura di cerimonia ci sono anche loro: ?? il Maestro Marco Bellocchio, Palma d'onore lo scorso anno, che presenterà la… - CinemApp_Cinema : All'apertura di cerimonia ci sono anche loro: ?? il Maestro Marco Bellocchio, Palma d'onore lo scorso anno, che pres… -

corriereadriatico.it

'Siamo qui per renderealla memoria del maresciallo capo Sergio Piermanni, in occasione del 45esimo anniversario dal tragico conflitto a fuoco in cui perse la vita - ha detto il sindaco ...Medaglie, pergamene e omaggi, come segno di riconoscimento a chi ha contribuito a creare un mondo migliore indell'etica, la morale, la cultura e la giustizia, ha manifestato nella. ... Cerimonia in onore del maresciallo Piermanni: l’omaggio di Civitanova al suo eroe nel 45esimo anniversario dal CIVITANOVA - Civitanova torna a celebrare in maniera solenne, dopo il periodo di pandemia, il ricordo del sacrificio del maresciallo capo, medaglia d’oro al valor militare, Sergio ...CISLAGO – Il 2 giugno, alle 20.30 nel cortile d’Onore del Castello Visconti Castelbarco si terrà una cerimonia di benvenuto organizzata dall’amministrazione comunale per i neo-diciottenni ...