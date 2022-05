Cannes 2022: è tempo di eleganza con Chopard (Di giovedì 19 maggio 2022) La Maison anche quest'anno ha riunito un nutrito parterre di stelle per la sua tradizionale Gentlemen’s Evening, una serata che celebra l'eleganza maschile e quel savoir faire che da sempre caratterizza il mondo dell'orologeria della griffe Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 maggio 2022) La Maison anche quest'anno ha riunito un nutrito parterre di stelle per la sua tradizionale Gentlemen’s Evening, una serata che celebra l'maschile e quel savoir faire che da sempre caratterizza il mondo dell'orologeria della griffe

