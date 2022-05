Ucraina, Von der Leyen: dall'Ue fino a 9 miliardi in più di aiuti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bruxelles offrirà "una nuova eccezionale assistenza macrofinanziaria" all'Ucraina per un importo che potrà arrivare "fino a 9 miliardi di euro nel 2022" per aiutarla a far fronte alla devastazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bruxelles offrirà "una nuova eccezionale assistenza macrofinanziaria" all'per un importo che potrà arrivare "a 9di euro nel 2022" per aiutarla a far fronte alla devastazione ...

