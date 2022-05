Lucca: operaio in codice rosso a Careggi. Colpito da un palo del telefono mentre tagliava rami a Coreglia Antelminelli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si trova in gravi condizioni a Careggi, dov'è stato trasportato con l'eslisoccorso, un operaio di 43 anni, di origini albanesi, Colpito da un palo della linea telefonica mentre lavorava in un bosco a Coreglia Antelminelli (Lucca), in Garfagnana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si trova in gravi condizioni a, dov'è stato trasportato con l'eslisoccorso, undi 43 anni, di origini albanesi,da undella linea telefonicalavorava in un bosco a), in Garfagnana L'articolo proviene da Firenze Post.

