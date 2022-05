Inter e Juve: da Perisic a Dybala, è il calciomercato degli sgarbi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le grandi nemiche Inter e Juve si stanno sfidando anche in tema calciomercato: Perisic e Dybala la punta dell’iceberg La rivalità tra Inter e Juve è di quelle immanenti e immortali. Scontri sul campo e non che si perdono nella notte dei tempi, anche in una stagione nella quale le due finali di Supercoppa e Coppa Italia hanno rinsaldato il trend di cambiamento. Perché i successi di Simone Inzaghi hanno saputo dare continuità a quelli di Antonio Conte, concludendo il passaggio di consegne e chiudendo un lunghissimo ciclo di trionfi Juventini, per la prima volta senza trofei in bacheca da oltre un decennio. Ma anche i primi fremiti di calciomercato hanno il sapore del duello, anzi, per meglio dire, dello sgarbo. Come valutare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le grandi nemichesi stanno sfidando anche in temala punta dell’iceberg La rivalità traè di quelle immanenti e immortali. Scontri sul campo e non che si perdono nella notte dei tempi, anche in una stagione nella quale le due finali di Supercoppa e Coppa Italia hanno rinsaldato il trend di cambiamento. Perché i successi di Simone Inzaghi hanno saputo dare continuità a quelli di Antonio Conte, concludendo il passaggio di consegne e chiudendo un lunghissimo ciclo di trionfintini, per la prima volta senza trofei in bacheca da oltre un decennio. Ma anche i primi fremiti dihanno il sapore del duello, anzi, per meglio dire, dello sgarbo. Come valutare ...

