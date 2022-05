Il falso passaporto di Zelensky diffuso dalla propaganda filorussa per contestare la sua elezione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Circola sui social, in particolare in Ucraina per opera di un ex deputato filorusso, un falso passaporto del Presidente Zelensky per sostenere il possesso della doppia cittadinanza ucraina e russa. Tale documento risulta essere stato creato appositamente per contestare la sua elezione a Presidente, ritenendola illegittima e che potrebbe essere giudicato da un tribunale russo come terrorista. Per chi ha fretta Nel mese di marzo 2022 è stata diffusa dai canali filorussi la falsa foto di un passaporto russo di Zelensky. Si sostiene che il passaporto sarebbe stato rilasciato nel 2001 da un ente russo che però poteva rilasciare tali documenti solo dal 2004. Il documento è stato creato da un software utilizzato per realizzare falsi passaporti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Circola sui social, in particolare in Ucraina per opera di un ex deputato filorusso, undel Presidenteper sostenere il possesso della doppia cittadinanza ucraina e russa. Tale documento risulta essere stato creato appositamente perla suaa Presidente, ritenendola illegittima e che potrebbe essere giudicato da un tribunale russo come terrorista. Per chi ha fretta Nel mese di marzo 2022 è stata diffusa dai canali filorussi la falsa foto di unrusso di. Si sostiene che ilsarebbe stato rilasciato nel 2001 da un ente russo che però poteva rilasciare tali documenti solo dal 2004. Il documento è stato creato da un software utilizzato per realizzare falsi passaporti ...

