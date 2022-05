“Ho detto no”. Luigi Strangis dopo Amici 21: nessuno prima di lui (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luigi Strangis dopo Amici si gode il successo. E il premio. Oltre alla gloria, infatti, al primo classificato spettano 150mila euro e il cantante ha raccontato: “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano”. Gloria, premio ma anche l’inizio di una carriera nella musica che i fan sperano sia scintillante come accaduto ad altri ex vincitori del talent. Intervistato da Il Messaggero ha parlato di questo ma Luigi Strangis dopo Amici raccontato anche che il percorso nella scuola non è stato sempre tutto in discesa. Luigi Strangis dopo Amici: “Ho detto no” Gli inizi non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)si gode il successo. E il premio. Oltre alla gloria, infatti, al primo classificato spettano 150mila euro e il cantante ha raccontato: “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano”. Gloria, premio ma anche l’inizio di una carriera nella musica che i fan sperano sia scintillante come accaduto ad altri ex vincitori del talent. Intervistato da Il Messaggero ha parlato di questo maraccontato anche che il percorso nella scuola non è stato sempre tutto in discesa.: “Hono” Gli inizi non ...

