Giustizia tributaria, ok alla riforma in Cdm: via i giudici onorari, saranno professionali e selezionati dal Mef. Fi: "Ombra sulla terzietà" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Via i giudici onorari, arrivano i magistrati fiscali professionali selezionati per concorso. È la maggiore novità contenuta nel disegno di legge di riforma della Giustizia tributaria, l'ultima scadenza – dopo le riforme del processo penale, del processo civile e dell'ordinamento giudiziario – del "pacchetto Giustizia" legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'ok al provvedimento è arrivato martedì all'unanimità in Consiglio dei ministri. Vanno in pensione le commissioni tributarie come le conosciamo, composte solo da giudici onorari part-time (scelti tra i magistrati ordinari e altre categorie professionali, come notai, commercialisti e avvocati): in futuro saranno formate ...

