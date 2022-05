De Laurentiis e Spalletti: “Felici di tornare a Dimaro, sarà un ritiro ricco di sorprese per i tifosi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “Siamo Felici di tornare in Trentino, sarà un ritiro pieno di sorprese per i nostri tifosi”. Aurelio De Laurentiis ha presentato il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida dal 9 al 19 luglio. Al fianco del Presidente del Napoli c’erano il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, il tecnico azzurro Luciano Spalletti, Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing), Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida) e Nadia Ramponi Assessore allo Sport e grandi eventi del Comune di Dimaro Folgarida. “sarà un momento di incontro importante che si ripete da 12 anni in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “Siamodiin Trentino,unpieno diper i nostri”. Aurelio Deha presentato ildel Napoli aFolgarida dal 9 al 19 luglio. Al fianco del Presidente del Napoli c’erano il Vice Presidente Edoardo De, il tecnico azzurro Luciano, Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing), Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune diFolgarida) e Nadia Ramponi Assessore allo Sport e grandi eventi del Comune diFolgarida. “un momento di incontro importante che si ripete da 12 anni in ...

anteprima24 : ** De Laurentiis e #Spalletti: 'Felici di tornare a Dimaro, sarà un ritiro ricco di sorprese per i tifosi' **… - infoitsport : De Laurentiis: “Incontrerò Mertens e Spalletti. Anguissa resta! Olivera? Ne seguiamo tanti” - infoitsport : De Laurentiis e Spalletti: 'Sarà un Napoli più forte. Anguissa resta' - infoitsport : Spalletti come Sarri: una sola richiesta sul mercato, la reazione di De Laurentiis - sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis: 'Anguissa rimane, con Mertens ci incontreremo a breve': In occasione della presentazione del… -