Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2022/23: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le Classi di concorso in esubero dopo i movimenti 2022/23 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando lediini movimenti/23 (trasferimenti e passaggio di cattedra/) dei docenti di. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Concorso straordinario bis docenti tre anni di servizio 14.000 posti. Tutti i posti divisi per provincia e classi d… - scuolainforma : Immissioni in ruolo 2022/23, classi di concorso in esubero dopo mobilità (in aggiornamento) - ProDocente : Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2022/23: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo - orizzontescuola : Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2022/23: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, 14.000 posti. Tutti i posti divisi per provincia e classi di concorso. SCARICA PDF -