Centrodestra, Morelli: “In fase interlocutoria, dialogo per superare criticità” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il Centrodestra è in una fase ancora interlocutoria, mi auguro che al più si possa trovare una quadra anche nell’ambito della Regione siciliana che è fondamentale per il Centrodestra nel paniere delle numerose che governa”. Così il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a Palermo per incontrare il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, ha risposto ai giornalisti a proposito del vertice di Centrodestra. “Il Centrodestra, che oggi sconta il fatto di aver due forze al governo e una all’opposizione – ha aggiunto -, soffre di criticità che mi auguro si possano appianare continuando a dialogare per realizzare i grandi progetti in campo, che sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ilè in unaancora, mi auguro che al più si possa trovare una quadra anche nell’ambito della Regione siciliana che è fondamentale per ilnel paniere delle numerose che governa”. Così il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro, a Palermo per incontrare il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, ha risposto ai giornalisti a proposito del vertice di. “Il, che oggi sconta il fatto di aver due forze al governo e una all’opposizione – ha aggiunto -, soffre diche mi auguro si possano appianare continuando a dialogare per realizzare i grandi progetti in campo, che sono ...

