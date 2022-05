Advertising

TV7Benevento : Calcio: De Laurentiis, 'Anguissa resta al Napoli' - - Fantacalcio : Napoli, De Laurentiis: 'Anguissa rimane con noi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Vivaio Napoli, gli investimenti di De Laurentiis sono più bassi rispetto a quelli di altri club https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Vivaio Napoli, gli investimenti di De Laurentiis sono più bassi rispetto a quelli di altri club https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Vivaio Napoli, gli investimenti di De Laurentiis sono più bassi rispetto a quelli di altri club https://t.co… -

Il presidente del Napoli , Aurelio Deè intervenuto nel corso della conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno, in cui è stato presentato il prossimo ritiro estivo che si terrà come da tradizione a Dimaro ...... è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Napoli 24 Live ' trasmissione in ...Tv parlando delle trattative di mercato del Napoli e sui prossimi obiettivi del club di De: ...Il Napoli presenta a Castel Volturno il ritiro a Dimaro in Trentina che si terrà dal 9 al 19 luglio 2022, poi trasferimento in Abruzzo.ForzAzzurri.net - Ritiro Dimaro, parla De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha presentato il ritiro di Dimaro in conferenza stampa con Luciano Spalletti e gli amministratori ...