WWE: Rey e Dominik Mysterio tornano a Raw e si vendicano di Veer Mahaan (Di martedì 17 maggio 2022) Durante l’ultimo episodio di Raw abbiamo assistito al ritorno di Rey e Domink Mysterio, gli ex campioni di coppia di SmackDown hanno salvato Mustafa Alì dalla furia distruttrice di Veer Mahaan. I Mysterios avevano un conto in sospeso con l’indiano, Veer aveva infatti sconfitto Dominik per attaccarlo brutalmente al termine dell’incontro nella puntata di Raw post WrestleMania 38 ma stavolta non è stato lui ad avere l’ultima parola. Ecco cos’è accaduto nel dettaglio nel corso dell’ultimo episodio dello show rosso. Mahaan scelto da Theory come avversario di Alì Quella di ieri è stata una serata da dimenticare per Mustafa Alì: l’ex leader della Retribution era pronto a salire sul ring con Theory ma quest’ultimo si è tirato indietro designando ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 17 maggio 2022) Durante l’ultimo episodio di Raw abbiamo assistito al ritorno di Rey e Domink, gli ex campioni di coppia di SmackDown hanno salvato Mustafa Alì dalla furia distruttrice di. Is avevano un conto in sospeso con l’indiano,aveva infatti sconfittoper attaccarlo brutalmente al termine dell’incontro nella puntata di Raw post WrestleMania 38 ma stavolta non è stato lui ad avere l’ultima parola. Ecco cos’è accaduto nel dettaglio nel corso dell’ultimo episodio dello show rosso.scelto da Theory come avversario di Alì Quella di ieri è stata una serata da dimenticare per Mustafa Alì: l’ex leader della Retribution era pronto a salire sul ring con Theory ma quest’ultimo si è tirato indietro designando ...

